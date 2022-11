Lindsay Lohan reflexiona sobre sus “muchos” recuerdos con su ex Aaron Carter después de su muerte

En 2005, Aaron recordó cómo comenzó su relación con Lindsay.

"Comencé a salir con Hilary en mi cumpleaños número 13", compartió la estrella pop durante una entrevista en The Big Idea With Donny Deutsch en ese momento. "Estuve saliendo con ella durante un año y medio, y luego me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, a salir con Lindsay. Luego ya no quería hacer eso, así que regresé con Hilary".

La estrella de Lizzie McGuire y Lindsay pronto siguieron adelante, dejando atrás su relación con Aaron, y en marzo de 2014, él reflexionó sobre las relaciones fallidas y admitió que fue "estúpido" por perder a Hilary.