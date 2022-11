Así fueron las últimas entrevistas de Aaron Carter antes de morir

Aaron Carter no se contuvo.

En su última entrevista antes de su muerte, el 5 de noviembre a los 34 años, el músico habló sobre su vida personal, su carrera y su camino hacia la sobriedad.

"No fumo tanta hierba", compartió en el episodio del 2 de noviembre del podcast No Jumper. "Realmente creo en el método sobrio de Cali. Me ayudó. Así que en realidad acabo de cumplir cinco años limpio".