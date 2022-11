La madre de Chyno acusa a la novia del cantante de darle drogas y trasladarlo sin su permiso

También, dijo que el reciente traslado de su hijo tiene que ver con la mencionada chica y otros intereses...

"A mí no me dijeron absolutamente nada, ¿por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal, estaba atendido, estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho, ¿por qué se lo llevan?¿Quién se lo lleva? Yo soy su mamá, soy la persona que tiene el nexo más cercano a él, ¿quién es ella o quién puede llevarse a mi hijo si no yo?".

Visiblemente conmovida, Alcira dijo: "Si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar".