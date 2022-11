Nick Carter rompe en llanto junto a los Backstreet Boys en un emotivo homenaje a Aaron Carter

Howie Dorough luego dedicó su siguiente canción a Aaron, a quien se refirió como el "hermano pequeño" del grupo.

Antes de su actuación, Nick, de 42 años, compartió un mensaje en Twitter e Instagram en memoria de Aaron, diciendo que su "corazón estaba roto". El 5 de noviembre, el representante de Aaron le confirmó a E! News que el cantante de "Crush On You" había muerto a la edad de 34 años. No se ha revelado la causa de la muerte