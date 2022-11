Nick Carter rompe su silencio sobre la muerte de su hermano Aaron Carter

"Tengo la familia más decepcionante del mundo y Melanie me ha estado mintiendo durante todo este tiempo al comunicarse con mi hermana gemela y miembros de mi familia, quienes trataron de ponerme en prisión o de ponerme en tutela en la corte" dijo Aaron en otro tweet. "Estoy en shock, esto es horrible".

Sin embargo, una fuente después le dijo a E! News que él y su esposa no han hablado con Aaron o Melanie en años. "No se hablan y no hay ninguna tutela en proceso" reveló en el 2021. "Nadie tiene idea de dónde Aaron está pensando esto".

Melanie y Aaron continuaron una relación muy turbulenta en donde rompían y regresaban hasta la muerte de la estrella. El primero de noviembre, cuatro días antes de su muerte, Aaron fue detenido por la policía por conducir erráticamente pero fue dejado en libertad después de pasar un examen de sobriedad.