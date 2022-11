Melanie Martin rompe su silencio por la muerte de Aaron Carter

Casi un año después de que se comprometieron en junio del 2020, Aaron reveló que Melanie estaba embarazada de nuevo compartiendo unas fotos de la ecografía en instagram.

Sin embargo, la pareja terminó su relación solo una semana después de recibir a su hijo Prince en noviembre del 2021, para reconciliarse una semana después de esa. Después de romper de nuevo en febrero, Melanie y Aaron continuaron regresando y terminando, documentándolo todo en las redes sociales de Aaron hasta su muerte.

En una entrevista días antes de su deceso, Aaron se abrió sobre la turbulenta relación y dijo que era "infernal".

"Tuvimos un par de problemas" compartió el dos noviembre en el podcast No Jumper. "Tuvo una dura depresión posparto después del niño. Se puso difícil. Hicimos cosas, dijimos cosas que no eran ciertas como retaliación contra el otro en redes sociales. Ambos aprendimos una lección valiosa. Al menos yo lo hice. Aprendí que hay cosas que no se hacen. No se hacen".

Agregó "no podemos deshacernos del otro. Nos put@ amamos".