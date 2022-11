Aaron Carter murió a los 34 años

Aaron, quien rosó la fama en 1997 con su canción Crush on You mantiene su legado en su hijo de 11 meses Prince (que tuvo con su ex Melanie Martin).

El primero de noviembre, cuatro días antes de su muerte, Aaron fue detenido por un auto de policía por estar conduciendo erráticamente, pero fue liberado después de superar un test de sobriedad. TMZ reportó según les dijo las autoridades. Según el medio, Melanie estaba conduciendo tras de él en ese momento en una camioneta.