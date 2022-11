Violeta Isfel revela los maltratos que vivió en Atrévete a soñar junto a Danna Paola

El éxito de Atrévete a Soñar logró catapultar a Danna Paola y Violeta Isfel gracias a la gran popularidad que adquirió en su momento. Sin embargo, la actriz contó sobre las condiciones paupérrimas en las que los hicieron trabajar y el poco sueldo que percibían algunos protagonistas.

"Yo estaba empezando en esa época, el tema fue que no nos dieron oportunidad de renegociar. Ya que salió y que fue el trancazo que fue, a la mitad de la novela yo pedí una cita, yo pedí que me dieran chance de renegociar y nos dijeron que no, que no había manera", comentó Isfel a TV Notas.