“Claro que se me subió la fama”: Thalía se sincera como nunca

Sin embargo, Thalía confesó que la fama si llegó a subírsele a la cabeza, en especial en los comienzos de su carrera.

"Claro que se me subió la fama, sobre todo, más adolescente. Ahí sí se me subió muchísimo pero también contaba con mi madre que me bajaba cuando empezaba yo a despegarme del piso", dijo.

También aseguró que no regresaría a las telenovelas, la razón está en el video de arriba.