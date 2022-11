Selena Gomez revela los problemas de vestuario que tuvo en los Emmys 2022

The Revival Tour la agotó

Selena Gomez: My Mind & Me comienza en 2016, con una frustrada Selena Gomez preparando el show en el escenario para su gira en apoyo de su segundo álbum de estudio.

"Simplemente apesta, todo eso", gritó Selena después de un ensayo. "Se ve tan mal. No tengo idea de qué carajo estoy haciendo". Continuó reconociendo que tenía una voz en su oído que le decía, "'Te perdiste esto, eso apestó, eso apestó', y me quita la vida y no quiero actuar. La presión es simplemente abrumadora porque quiero hacerlo lo mejor que pueda".

Luego se ve a Selena disculpándose con John Janick, el presidente de Interscope Geffen A&M Records, diciéndole, "No quiero que te arrepientas de haberme contratado". Preocupada porque el show se sentía "demasiado joven", la ex estrella de Disney Channel dijo, "No quiero nada más que dejar de ser mi pasado y regresa".

Después de 55 presentaciones, incluida una que la vio admitir, "a veces me despierto y siento que no lo tengo en mí", la gira Revival fue cancelada.

"Las giras son un lugar realmente solitario para mí", le dijo Gomez a Vogue en 2017. "Mi autoestima recibió un disparo. Estaba deprimida, ansiosa. Comencé a tener ataques de pánico justo antes de subir al escenario o justo después de dejar el escenario. Básicamente. Sentí que no era lo suficientemente buena, que no era capaz. Sentí que no les estaba dando nada a mis fans, y ellos podían verlo, lo cual, creo, fue una completa distorsión".