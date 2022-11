Sarah Jessica Parker fue vista con el icónico vestido de novia de Carrie en And Just Like That…

La última vez que Carrie se puso el look icónico, estaba lista para casarse con Big en la película Sex and the City de 2008, aunque las cosas no salieron según lo planeado. Como recuerdan los fanáticos de SATC, Big dejó a Carrie en el altar después de que se estresó demasiado para seguir adelante con las cosas.

Si bien no está claro por qué Carrie usa el vestido para la próxima segunda temporada de And Just Like That..., sabemos que no será para renovar sus votos con Big porque él, ¡alerta de spoiler!, murió en el estreno de la serie.

Sin embargo, sabemos que uno de los antiguos amores de Carrie entrará en escena en la segunda temporada.