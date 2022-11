Lindsay Lohan lanza cover de "Jingle Bell Rock" casi 20 años después de Mean Girls

Es el momento perfecto para rockear toda la noche, solo pregúntale a Lindsay Lohan.

La actriz acaba de lanzar su versión de la clásica canción navideña "Jingle Bell Rock" el 4 de noviembre. El sencillo, que aparece en su próxima comedia romántica de Netflix Falling for Christmas, es la primera canción que lanza desde "Back to Me" de 2020.