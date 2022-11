Belinda regresaría a las novelas como Rubí

Considera que su trayectoria familiar y artística podría inspirar una bioserie en el futuro:

"Me encantaría hacer una bioserie, no en este momento de mi vida, creo (que) faltan muchas cosas por vivir, lo haría en un futuro. Desde que viví en España, cómo ha sido la vida de mi familia, cómo estaban enamorados (mis papás). He visto videos de ellos cuando eran jóvenes y lo enamorados que estaban y me encanta, he llorado mucho viendo videos de antes"