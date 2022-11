Ryan Reynolds recibirá el People’s Icon Award en los People’s Choice Awards 2022

Comenzando su carrera en 1991, Reynolds encontró un éxito temprano en la serie de televisión Two Guys, A Girl and a Pizza Place antes de convertirse en una auténtica estrella de cine en películas como The Proposal, Definitely, Maybe, Green Lantern, Mississippi Grind, The Hitman's Bodyguard, Pokémon Detective Pikachu, Free Guy y más.

Pero quizás el papel más importante del actor es el del antihéroe Deadpool de Marvel que habla basura, ya que obtuvo una nominación al Globo de Oro y al Grammy por su trabajo en la franquicia cinematográfica de mil millones de dólares. Reynolds regresará como el "Merc with a Mouth" para la próxima Deadpool 3, que también verá el regreso de Hugh Jackman como Wolverine.