Por qué Kendall Jenner y Devin Booker son un verdadero dúo ganador

En otras palabras, para aquellos que no se han mantenido al día con la vida amorosa de la segunda Kar-Jenner más joven, las cosas van en serio con su novio de más de dos años, Devin Booker.

De hecho, esta es la relación más abierta que ha tenido Kendall, la modelo prefiere mantener sus enredos románticos en privado después de presenciar lo que puede suceder cuando se comparten con unos 4 millones de espectadores.

"Sin ofender a mis hermanas mayores en absoluto, pero creo que Kylie [Jenner] y yo específicamente hemos tenido la oportunidad de ver a nuestras hermanas mayores atravesar matrimonios, relaciones y rupturas y hacerlo bastante públicamente", explicó Kendall en la reunión de Keeping Up With the Kardashians en junio de 2021. "Fue una preferencia personal desde una edad muy temprana. Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta... Siento que es un asunto privado y no para que nadie más juzgue o conozca".