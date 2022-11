Yalitza Aparicio dice que su psicólogo es fundamental en su vida

Durante esta evolución en la industria, aseguró que se ha visto acompañada por expertos:

"Para mí el psicólogo es parte fundamental de mi vida, hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que está pasando (...) si te duele la cabeza tomas una pastilla, pero a veces tienes problemas sentimentales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que es algo que se tiene que hacer, es algo que a mí me ha ayudado".