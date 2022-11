Las revelaciones más impactantes del documental de Selena Gomez

Su corazón está en África

"Después de salir del último centro de tratamiento, supe lo que me hacía feliz", explica Selena, "y era la conexión".

Pero, según las órdenes de su médico, la visita filantrópica planificada de Selena a Kenia para ver las escuelas para las que ayudó a recaudar dinero se retrasó varios años debido a su trasplante de riñón de 2017. Una vez que finalmente esté lista para hacer el viaje en 2019, se comprometió a visitar trimestralmente.

"La verdad es que nunca me he sentido lo suficientemente bien", admitió Selena. "Incluso cuando estoy en el escenario frente a una multitud, siempre encuentro a una persona a la que no le agrado y le creo, quiero creer en mí misma. Las personas que he conocido aquí en Kenia son tan generosas, solo quiero sentir que merezco estar aquí con ellos".

Durante su tiempo en Maasai Mara, Selena se une a los estudiantes, habla sobre el amor, la ambición y, en una conversación particularmente emotiva con una mujer, la ideación suicida.

Después de su tiempo en Kenia, Selena viaja directamente a Londres y París para promocionar su música, pero le cuesta adaptarse a su vida como celebridad. "Parece una pérdida de tiempo", dijo. "¿Qué estoy haciendo ahora mismo?"

Luego de reconocer que "parte de mi corazón todavía está en Kenia", admitió Selena, "a veces me sentía culpable de estar allí. Odio eso, siento que fui, filmé y experimenté, pero es tan difícil porque me siento tan egoísta. ¿Me siento genial? Sí, ¿y siento que dejé un impacto? Sí, pero ¿siento que he hecho lo suficiente? No".

"Hablar con alguien sobre salud mental en Kenia es hermoso", continuó. "No sé si sentí como, 'Oh, lo hice y soy una gran persona'. No, es solo el comienzo para mí".