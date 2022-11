¿Por qué Khloé Kardashian no quería que Tristan Thompson pagara la fiesta de cumpleaños de True?

Si bien Khloé tenía una postura firme sobre cubrir los gastos, tenía sentimientos encontrados sobre cómo reaccionaría si Tristan hubiera podido hacerlo. En el episodio, explicó que no había visto a Tristan desde diciembre, que es el mes en que dio la bienvenida a un bebé llamado Theo con Maralee Nichols después de que Maralee presentara una demanda de paternidad en su contra.

"No sé si Tristan estuvo aquí hoy, si eso me estresa más", dijo Khloé. "Somos buenos padres, pero no he visto a Tristan en persona desde antes de Navidad".

Desde que se filmó esta escena, la pareja le dio la bienvenida a su segundo hijo juntos, un bebé a través de un vientre subrogado, pero una fuente cercana a Khloe le dijo a E! News en julio, siguen siendo exes.