La verdad sobre la relación de Kim Kardashian y Pete Davidson a 3 meses de su ruptura

Kim Kardashian y Pete Davidson ya no se mantienen al día el uno con el otro.

Tres meses después de su ruptura en agosto, la pareja "no se habla", le dijo una fuente en exclusiva a E! News, "y no van a volver a salir".

Eso no significa que los fanáticos no hayan especulado lo contrario. El 31 de octubre, Kim fue vista en la natal Nueva York de Pete cenando en Zero Bond, también conocido como el restaurante que la pareja había frecuentado una vez. Además, las cejas se levantaron alrededor del cumpleaños número 42 de Kim cuando publicó un ramo de flores y una vela con aroma a jazmín. Kim no etiquetó de quién eran los regalos, pero el hecho de que interpretó a Jasmine en el sketch de Saturday Night Live donde besó a Pete por primera vez pareció revelador para algunos.