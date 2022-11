Selena Gomez revela cómo se siente realmente sobre esa foto con Hailey Bieber

Selena Gomez no está aquí por la misma vieja narrativa de enemistad.

Es por eso que no está echando leña al fuego en las redes sociales por su reciente foto con Hailey Bieber. De hecho, cuando se le preguntó sobre la instantánea viral, tomada en la Gala del Museo de la Academia 2022 en Los Ángeles el 15 de octubre, Selena simplemente le dijo a Vulture, "No es gran cosa. Ni siquiera es una cosa".

La declaración de la cantante de "Lose You to Love Me" demuestra aún más que ella y Hailey, quien está casada con el ex de Selena, Justin Bieber, están superando años de una rumorada tensión entre ellas.