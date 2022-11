La reacción de Henry Cavill al descubrir que la autora de Crepúsculo lo quería como Edward Cullen

"No sabía sobre la película", dijo Cavill. "No sabía que querían elegirme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después".

¿Cuál fue su reacción al escuchar la noticia? "Yo estaba como, 'Oh, está bien, eso hubiera sido genial'", agregó.

Otros actores que Meyer tenía en mente para interpretar a Edward, quien señaló en su blog que era "indiscutiblemente el personaje más difícil de elegir", incluyeron a Tom Sturridge y Logan Lerman.