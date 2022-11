Muere el rapero de Migos, Takeoff: actualización de la investigación policial

Takeoff comenzó a actuar junto a sus compañeros raperos Quavo y Offset como el trío de hip-hop Migos en 2008. A lo largo de su carrera, el grupo obtuvo cuatro éxitos Top 10 de Billboard, incluido Motorsport, que presenta a Nicki Minaj y la esposa de Offset, Cardi B. Stir Fry, Walk It Talk It, con Drake, y su sencillo No. 1 Bad and Boujee.

(Quavo, que es el tío de Takeoff, asistió a la fiesta privada en Houston, pero no resultó herido en el tiroteo, según la policía. No está claro en este momento si Offset asistió cuando compartió imágenes de su familia celebrando Halloween juntos horas antes del incidente).