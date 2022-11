Julie Powell, la autora de Julie & Julia, murió a los 49 años

Su fallecimiento se produce unos 20 años después de que Julie cambiara la trayectoria de su vida, y posiblemente la trayectoria de los blogs de comida, en 2002, cuando decidió embarcarse en una misión para cocinar las 524 recetas enumeradas en el libro de Julia Child Mastering the Art of French Cooking, Volume 1. Julie documentó este experimento en su blog "The Julie/Julia Project", pero eso fue solo el comienzo.

Julie finalmente convirtió su blog en el libro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, que se publicó en 2005. Y en 2009, el libro se adaptó a la película Julie & Julia, una película escrita y dirigida por Nora Ephron, que coprotagonizó Meryl Streep como Julia. La película entrelazó las historias de la experiencia culinaria de Julie y Julia.