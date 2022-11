Todos los detalles del asqueroso disfraz de Halloween 2022 de Heidi Klum

En 2019, el disfraz de la estrella estuvo realmente fuera de este mundo cuando se transformó en un extraterrestre sangriento, con tripas expuestas, pezones rígidos y un cerebro brillante que, según ella, tardó 10 horas en aplicarse.

Heidi se vio obligada a poner en pausa su fiesta en los últimos dos años debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, no impidió que la fashionista arrasara en casa, publicando varios looks en Instagram, incluida una momia espeluznante en 2020 y homenajes a sus películas de terror favoritas en 2021.

El mes pasado, Heidi sugirió que su disfraz de 2022 sería diferente a todo lo que había hecho antes. "Solo tengo un look, y tendré mucha claustrofobia", le dijo a E! News en los Fashion Media Awards de The Daily Front Row el 10 de septiembre. "Y creo, no creo, LO SÉ, que será el mejor que he hecho".