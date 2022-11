Lo más impactante del libro de Matthew Perry: desde casi morir hasta su crush en Friends

Además de divulgar historias profundamente personales sobre su camino hacia la sobriedad, Perry también llevó a los fanáticos de Friends detrás de escena de la clásica comedia de situación de NBC, revelando de qué coprotagonista estaba enamorado y la escena icónica que filmó justo antes de regresar al tratamiento. Además, el actor de The Whole Nine Yards habló sobre su breve relación de los 90s con Julia Roberts y las otras dos A-listers con las que tuvo un breve romance.

Todas las revelaciones que nos hicieron decir "Oh, Dios mío" están en el video de arriba.