¡Así se logró filmar el nuevo video musical de Adele!

Kendrick Sampson definitivamente disfrutó bebiendo vino con Adele...

El actor de Insecure compartió más sobre su "increíble" experiencia al filmar el video musical "I Drink Wine" de Adele, en el que los dos coquetean mientras la cantante flota en un río de ensueño en un tubo.

"Tuve que empujar a Adele en una cámara de aire en un río y hacer que me cantara toda la noche", le dijo Kendrick en exclusiva a E! News en Ebony Power 100 el 29 de octubre: "Definitivamente no me quejo".

De hecho, Kendrick sintió que estaba remando en lo profundo al escuchar la voz de Adele de primera mano.

"Hubo un momento en el que me senté como, 'Oh, Adele me está cantando'", continuó Kendrick. "Podría decir eso al menos por un par de minutos. Ella me cantó".

A pesar de las largas horas de rodaje, el alumno de How to Get Away with Murder se entusiasmó con el increíble ambiente en el set.