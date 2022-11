Kendall Jenner se burla de sí misma disfrazándose de pepino para Halloween

Kendall Jenner está fresca como un pepino este Halloween.

La supermodelo canalizó su verdura interior mientras se troleaba a sí misma en un TikTok del 31 de octubre, donde se vistió con un disfraz de pepino gigante y sostenía un cuchillo de cocina. Ella combinó el hilarante disfraz con el audio de Mean Girls que dice, "En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año en la que puedes vestirte como una perra total y ninguna otra chica puede decir nada al respecto"/"Soy un ratón, duh!".

¿Y de dónde vino la inspiración del pepino? Bueno, durante un episodio de mayo de The Kardashians, Kendall se volvió viral después de cortar un pepino de manera tan incómoda que su madre, Kris Jenner, se ofreció a que su chef lo hiciera por ella. Sin embargo, la estrella de reality también se rió mucho y dijo durante un panel en junio, "Creo que es histérico y me encanta, sinceramente. Porque no podría ser más yo. Soy como un fideo con esas cosas raras".