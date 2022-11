Kylie Jenner explica por qué no muestra su verdadera personalidad en las redes sociales

La joven de 25 años, que comparte a su hija Stormi de 4 años y un hijo de 8 meses antes llamado Wolf con Travis Scott, también señaló que convertirse en madre la llevó a tener una relación diferente con las plataformas sociales.

"Creo que mis prioridades están en un lugar diferente", dijo Kylie. "Realmente tengo cosas de la vida real que hacer ahora. Creo que antes, cuando estaba en las redes sociales, dedicaba toda mi vida a eso. Me despertaba. Me tomaba mi desayuno por Snapchat. Simplemente no puedo hacer eso ya".