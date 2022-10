El cantante de K-Pop Lee Ji-han murió a los 24 años en la estampida de Seúl

Después de que surgiera la noticia del fallecimiento de Ji-han, varios fanáticos de la estrella del K-pop expresaron sus condolencias en Twitter, incluido un usuario de las redes sociales que tuiteó, "QEPD Lee Jihan de Produce 101, él es uno de los ídolos que murió en la Estampida de Itaewon, que tu alma descanse en paz y eres la persona más increíble y hermosa, te queremos mucho".

Otro agregó, "Al principio no creía que Lee Jihan fuera una de las víctimas de la tragedia de Itaewon, después de no buscar más, todavía no lo creía, hasta que la agencia finalmente me informó que la noticia era cierta, entonces estaba realmente triste, llorando en medio de la noche. Que descanses en paz, oppa".