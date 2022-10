Mira el regreso de Selena Gomez a Waverly Place

Selena interpretó a la hechicera adolescente Alex Russo en la querida serie durante cuatro temporadas entre 2007 y 2012. Si bien ahora interpreta a la joven artista convertida en detective aficionada Mabel Mora en Only Murders in the Building de Hulu, la actriz cree que los dos personajes están conectados en un sentido, después de todo, ambos son de Nueva York, tienen guardarropas envidiables y son increíblemente ingeniosos.

"Siento que Mabel es una versión mayor de Alex en cierto modo", dijo Selena al podcast The Awardist de Entertainment Weekly en junio mientras reflexionaba sobre sus días en Disney Channel. "Adoraba tanto estar en ese programa".

Ella agregó, "Todavía miro hacia atrás y me río de ciertas cosas solo porque pensé que era muy divertido".