Tom Brady y Gisele Bündchen se divorcian tras 13 años de matrimonio

Tom y Gisele se conocieron por primera vez en 2006. Según Brides, fue gracias a un amigo en común que la pareja se cruzó.

Pero no todo fue cielo despejado: solo dos meses después de su romance, el "mundo [estaba] al revés" cuando se supo que la ex de Tom, Bridget, estaba embarazada de su hijo Jack, según Lessons, las memorias de Gisele. A pesar de la sorpresa, Gisele dijo que la llegada de Jack en agosto de 2007 hizo que su corazón "se expandiera en formas que no sabía que fueran posibles".

Gisele y Tom asistirían juntos a la Met Gala de 2008 antes de decidir dar el siguiente paso. Dijeron "Sí, acepto" en Santa Mónica, California, el 26 de febrero de 2009.

Desde entonces, dieron la bienvenida a su hijo Benjamin en 2009 y a su hija Vivian en 2012. A medida que su romance se convirtió en una familia ampliada, Tom reflexionó sobre el estado de constante evolución de una relación.

"Todos los que han estado casados ​​o han estado juntos durante largos períodos de tiempo, crecen y encuentran diferentes formas de crecer juntos", le dijo Tom en exclusiva a E! News en 2016. "Y creo que siempre se trata de ser conscientes de lo que ambas personas buscan en una relación, y satisfacer las necesidades del otro y apoyarse mutuamente, y crecer y amarse mutuamente de diferentes maneras".