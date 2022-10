Así es cómo Karol G declara su amor y máxima admiración por Rihanna

Junto con el lanzamiento de la canción, Rihanna también estrenó un hermoso video musical que la muestra cuidando a un par de niños. Una visión muy acertada ahora que ella misma se convirtió en madre de su propio bebé con A$AP Rocky.

Por supuesto, como era de esperarse, Internet estalló ante el regreso musical de Riri. "Lift Me Up" marca el primer sencillo en seis años que Rihanna ha grabado como artista principal. En ese momento, la magnate de la belleza lanzó su álbum Anti, que incluía los exitosos sencillos "Work" y "Kiss It Better".