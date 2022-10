Matthew Perry intenta hacer las paces con Keanu Reeves después de criticarlo en sus memorias

"Su enfermedad había progresado más rápido que la mía. (Además, tenía un miedo saludable a la palabra 'heroína', un miedo que no compartíamos)", escribió. "Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré. Keanu Reeves camina entre nosotros. Tuve que promocionar Almost Heroes dos semanas después de su muerte; me encontré discutiendo públicamente su muerte por drogas y alcohol. Estaba drogado todo el tiempo".

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing se lanzará el 1 de noviembre.