La reacción de Khloé Kardashian cuando le dicen que ya supere a Tristan Thompson

Khloé Kardashian está protegiendo su corazón, Biblia.

La fundadora de Good American reflexionó recientemente sobre el final de su relación con Tristan Thompson, con quien comparte una hija, True, de 4 años, y un bebé, explicando cómo se siente al recibir consejos no solicitados sobre cómo seguir adelante.

"Cuando dije que estoy aprendiendo a dejar de amar a Tristan, creo que las personas, ya sean familiares o amigos, o cualquier persona a la que le cuentes tu historia, dicen 'Está bien, sigue adelante'", explicó durante una aparición el 27 de octubre en The Kelly Clarkson Show. "Digo como 'No'. No es tan fácil".