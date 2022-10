El misterio detrás de la escena de los pies en "House of the Dragon"

¿Qué está pasando entre Alicent Hightower y Larys?

El final de la primera temporada de "House of the Dragon" no nos pudo dejar más intrigados con la inminente tormenta que viene sobre el reino tras la terrible noticia que recibe Rhaenyra.

Pero otra escena que capturó nuestra atención fue la de Alicent Hightower con Larys, pues como pago a la información que éste le otorga, la reina le permite verla descubrirse los pies para voltearse mientras él se masturba frente a ella.