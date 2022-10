Kourtney Kardashian recuerda haber vomitado después de casarse con Travis Barker en Las Vegas

"Me desmayé", dijo Kourtney. "Sin embargo, en realidad no lo recuerdo. Ni siquiera recordaba que Elvis me cantaba caminando al altar. No recordaba que tenía un ramo".

Por suerte para Kourt, hay pruebas fotográficas y de video que muestran "balbuceando" y capturan su reacción después de que el imitador de Elvis se refiriera a ella como "Khloé" durante la ceremonia.

"Cuando Elvis nos iba a casar, dijo, 'Yo, Khloé, te acepto, Travis', y simplemente perdí la cabeza", dijo Kourtney, recordando cómo ella "cayó directamente al suelo y nosotros, como, no pudimos levantarnos".