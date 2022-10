Manolo Caro rompe el silencio sobre los ataques a Verónica Castro

El productor Manolo Caro, pidió que cese el tema con Verónica Castro quien está señalada por supuesto abuso de menores.

"No he querido hacer ninguna opinión, porque yo no soy nadie para opinar sobre la vida de Verónica Castro, pero sí invito a la gente a que la dejen en paz", dijo a Ventaneando.

Añadió: "Verónica es una estrella, Verónica es una actriz que nos ha dado tanta satisfacciones, es maravillosa, y meternos en tonterías que dice la gente es eso, darle importancia a cosas que no la deberían de tener".