Zac Efron luce completamente irreconocible en el set de su nueva película

Además de los ejercicios con espuma, los estiramientos, los automasajes y el yoga, Zac también desarrolló una predilección por los baños de hielo, algo que él llamó "mi parte favorita del día".

"Antes es cuando es más miserable, y cuando finalmente te comprometes y saltas allí", compartió. "A partir de ese momento, has conquistado algo muy dentro de ti, no quieres pasar frío. Esa es la filosofía más simple: cualquier cosa que no quieras hacer, conviértela en un hábito".