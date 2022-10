Kourtney Kardashian y Travis Barker compran una impresionante casa de 14.5 millones de dólares

A principios de este mes, la fundadora de Poosh sorprendió a algunos fanáticos cuando reveló que la pareja todavía vivía en residencias separadas.

"Creo que estamos en el lugar donde estamos descubriendo cómo combinar nuestros hogares y nuestros hijos", dijo Kourtney en el episodio del 4 de octubre del podcast Not Skinny But Not Fat. "Habrá [una casa conjunta]. Queremos que nuestros hijos también se sientan realmente cómodos y ellos han vivido en sus casas toda su vida, en su mayor parte, y cada uno tiene sus habitaciones".