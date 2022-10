Khloé Kardashian llama "lleno de M---a" al plan de Tristan Thompson para recuperarla

Khloe Kardashian no estaba dispuesta a dejar que un pequeño drama se interpusiera en un buen momento. En el episodio del 27 de octubre de The Kardashians, Khloé reflexionó sobre causar conmoción en el estreno de abril de la serie de telerrealidad de Hulu. En ese momento, ella gritó "mentiroso" mientras se desarrollaba una escena con el ex Tristan Thompson hablando sobre querer construir una familia juntos.