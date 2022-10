Daniela Spanic vive en pánico tras un grave ataque

"De repente me da un golpe aquí muy fuerte (en la nuca), demasiado fuerte, y yo me puse a llorar. Después vino una muchacha que me quería ayudar, me dijo que era doctora y me dio un paracetamol. Estuve ahí llorando y llorando, y del otro lado estaba el chofer, pero no hizo nada (...) el chofer estaba ahí al lado mio y no tomó fotos ni nada", añadió.

Daniela reitera que una de las exigencias que pide a su ex esposo Ademar Nahum, es cambiar a dicho conductor pues debido a su mala actitud, nunca las lleva a ella y a su hija a donde deben ir.