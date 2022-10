Así reveló Ximena Navarrete el sexo de su bebé

Para Ximena fue un difícil proceso poder lograr quedar embarazada, pues padeció un pérdida anteriormente.

"De ese bebé a mí me hicieron una biopsia cuando todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era trisomía(...) una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar", compartió.