Georgie Henley de Las Crónicas de Narnia luchó contra una enfermedad que se comía su propio cuerpo

"Durante los últimos nueve años he sido abierta sobre mis cicatrices en mi vida personal, pero las he ocultado por completo en cualquier contexto profesional: usar vendajes o cubiertas, maquillaje en el set y el escenario, mangas largas cada vez que puedo ser fotografiada, pantalones para yo poder meter la mano en el bolsillo", escribió en Instagram. "La industria de la que formo parte a menudo se enfoca en una idea muy estrecha de lo que se considera 'perfección' estética, y me preocupaba que mis cicatrices me impidieran conseguir trabajo".

Ahora, Henley mira sus cicatrices de una manera diferente. "Mis cicatrices no son algo de lo que avergonzarse", escribió. "Son un mapa del dolor que ha soportado mi cuerpo y, lo que es más importante, un recordatorio de mi supervivencia. No afectan mi capacidad como actriz y estoy orgullosa de ser una persona que tiene cicatrices visibles en esta industria".

Tras señalar que continuará hablando sobre su proceso de salud, concluyó su mensaje, "Estoy segura de que hablaré más sobre mis experiencias en el futuro, pero hoy simplemente estoy feliz de sentirme, por primera vez en mucho tiempo, finalmente libre".