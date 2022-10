Lili Reinhart no cree que la vuelvan a invitar a la Met Gala después de criticar a Kim Kardashian

Pero mientras Kim señaló específicamente que "no me morí de hambre, pero fui muy estricta", Lili, de 26 años, no estuvo de acuerdo con la dieta extrema de la estrella de The Kardashians para usar un vestido.

La actriz de Look Both Ways reflexionó sobre su decisión de criticar a las estrellas que participan en estos métodos, sin mencionar a Kim por su nombre, en una publicación de Instagram Stories del 3 de mayo, explicando, "Admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien de la Met Gala. Cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras. La ignorancia es repugnante y de otro mundo".