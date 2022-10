Así es cómo Kim Kardashian protege a su familia tras los comentarios antisemitas de Kanye West

El mismo día, la fundadora de SKIMS pasó un buen rato con su hijo Saint en Nights of the Jack: The Ultimate Halloween Event de Los Ángeles. A la estrella de reality se unieron Kourtney Kardashian Barker, el esposo de Kourtney, Travis Barker, y sus hijos, Penelope Disick y Reign Disick, junto con la hija de Rob Kardashian, Dream Kardashian, para la espeluznante salida que fue documentada en las historias de Instagram de Kim y Kourtney.