Así es el esperado debut musical de Charli D'Amelio

La súperestrella de redes sociales Charli D'Amelio da un salto al mundo de la música.

Este 25 de octubre, luego del final de la serie de Hulu de su familia The D'Amelios, Charli lanzó su primer sencillo: If You Ask Me To.

"Siempre me ha gustado la música y la actuación. Una vez que mis seguidores comenzaron a crecer, pude mostrar mi pasión por la danza, pero sentí que con tantas otras personas ingresando al espacio de la música, no había espacio para mí", dijo en un comunicado de prensa.