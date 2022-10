Danilo Carrera se sincera sobre lo que aún siente por Michelle Renaud

Se trata de su co-estrella en La Herencia, el chileno Matías Novoa.

Hace unos días, Danilo habló sobre la nueva relación de su ex en el programa Siéntese quien pueda: "Hace menos de un año que no nos tenemos (en Instagram)! Yo le deseo lo mejor, sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos, pero yo le deseo lo mejor, que le vaya increíble. O sea, con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere".