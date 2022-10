Videos relacionados : Frankie Muniz revela que Bryan Cranston planea secuela de Malcolm in the Middle

Se avecina una reunión familiar para los Wilkerson...

Frankie Muniz, quien interpretó al niño del medio Malcolm en la exitosa comedia de situación de principios de la década de 2000 Malcolm in the Middle, ha revelado que su padre en pantalla, Bryan Cranston, podría estar reuniendo a la familia nuevamente.

Hablando con Fox sobre la posibilidad de un renacimiento, Muniz dejó escapar que "Bryan Cranston está realmente interesado en la idea".

Pero Cranston no sólo está interesado en una reunión, de hecho; está trabajando activamente en una nueva historia de Malcolm In the Middle.

"Está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione", bromeó, "así que podría haber algo"...

Muniz continuó diciendo que si hubiera un renacimiento, "estaría deprimido, 100 por ciento", especialmente porque ahora él mismo es fanático del programa.

"Cuando estaba filmando el programa, obviamente era un niño", dijo el actor de Big Fat Liar. "Hicimos siete temporadas, 151 episodios. Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. Vimos los 151 episodios, y me di cuenta: 'Guau, eso es lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia".