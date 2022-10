Hailey Bieber no quiere que la comparen con las Kardashian-Jenner

Casi tres meses después del drama de la demanda, Hailey habló sobre los desafíos que enfrentó al lanzar su línea de cuidado de la piel.

"Soy una perfeccionista loca y he tenido que aceptar el hecho de que no existe un lanzamiento perfecto que no tenga sus golpes o percances", compartió en la Cumbre Forbes Under 30 el 3 de octubre. "Este ha sido el proceso de aprendizaje más grande para mí y lo que estoy aprendiendo es que los errores son realmente parte del proceso y tienes que aceptar esos errores y ser capaz de aprender de ellos para que realmente puedas mejorar tu marca y ayudar a impulsarla hacia adelante".

Ella agregó, "Creo que nuestros errores en realidad nos ayudan a ser mejores como personas cuando elegimos aprender de ellos y creo que cuando tienes una marca, te ayuda a crear una marca aún mejor".