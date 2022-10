Revelan la causa de muerte de Robbie Coltrane de Harry Potter

Daniel Radcliffe

El chico que interpretó a Harry Potter, es el más agradecido por el papel que lo catapultó, pero también se ha estado alejando de la figua infantil que eso representa, actuando en la pieza de Broadway Equus, que incluye desnudos en el 2007. luego hizo How to Succeed in Business Without Really Trying in 2011 y se mantuvo entre el teatro y el cine, con interés por lo dramático y lo absurdo.